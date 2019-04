Vinitaly, Centinaio: "La nuova via della seta apre nuove porte per gli agricoltori italiani"

Dal Vinitaly di Verona il ministro delle Politiche agricole alimentari forestali, Gian Marco Centinaio, si dice soddisfatto della "Nuova via della seta" che ha aperto nuove porte per gli agricoltori italiani. "In passato avevamo le porte chiuse, in questo momento la nostra agricoltura e il nostro mondo agricolo hanno la possibilità di guardare a un nuovo mercato emergente che ci può permettere di aumentare le esportazioni", ha dichiarato il ministro.