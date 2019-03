Via della Seta, Confindustria: Ok accordo ma senza strappi con Usa

Milano, 12 mar. (AWE/LaPresse) - Sì all'accordo con la Cina, ma senza strappi con i partner strategici tradizionali come gli Stati Uniti e, soprattutto, d'intesa con l'Europa. Si può sintetizzare così la posizione di Confindustria alla vigilia della firma del Memorandum of Understanding che il governo italiano si appresta ad apporre con riferimento alla Belt & Road Initiative - meglio conosciuta come Via della Seta - assieme ai massimi rappresentanti della Repubblica popolare attesi a Roma il 21 marzo al seguito del presidente Xi Jinping. Lo si legge in una nota di viale dell'Astronomia.

