Versace passa a Michael Kors per 1,83 miliardi di dollari

Gianni Versace, il colosso della moda italiano, passa al gruppo statunintese Michael Kors per 1,83 miliardi di euro (2,12 miliardi di dollari). Una nota annuncia l'accordo definitivo dopo le indiscrezioni emerse. (1,7 miliardi di euro), dai circa 670 milioni di euro del 2017.



Con l'acquisto di Versace, Michael Kors Limited Holdings cambia nome in Capri Holdings Limited che rappresenta "il nuovo nome che verrà adottato da alla chiusura dell'acquisizione". Lo annuncia una nota. Nell'ambito della transazione la famiglia Versace riceverà 150 milioni di euro del prezzo di acquisto in azioni di Capri Holdings. "Il nostro nome è ispirato a una destinazione iconica, glamour e di lusso", si legge nel comunicato, che precisa che "le tre spettacolari formazioni rocciose dell'isola, formate oltre 200 milioni di anni fa, sono il simbolo del patrimonio senza tempo e delle solide fondamenta che sono al centro di ciascuno dei marchi leader a livello mondiale".

La transazione, spiega il comunicato, dovrebbe concludersi nel trimestre fiscale della società, subordinatamente alle specifiche condizioni di chiusura, incluso il ricevimento delle approvazioni normative richieste. L'operazione sarà finanziata da JPMorgan Chase e Barclays. "Questo è un momento molto eccitante per Versace", commenta Donatella Versace, direttrice stile di Versace, dicendosi "orgogliosa che Versace rimanga molto forte sia nella moda che nella cultura moderna". "Versace - prosegue - non è solo sinonimo di stile iconico e inconfondibile, ma sa essere inclusivo e abbracciare la diversità, oltre a dare potere alle persone di esprimersi. Santo, Allegra e io riconosciamo che questo passo successivo permetterà a Versace di raggiungere il suo pieno potenziale". Donatella aggiunge inoltre, facendo riferimento alla nuova holding creata a monte di Michael Kors, Capri, che "Santo, Allegra e io diventeremo azionisti di Capri Holdings Limited. Questo dimostra la nostra convinzione nel mondo della moda e del lusso". Anche l'amministratore delegato di Versace, Jonathan Akeroyd, resta della partita. "Sono entusiasta - spiega nella nota - di entrare a far parte di Capri Holdings Limited, che sarà determinante per accelerare la nostra crescita a livello globale".

Il presidente e a.d. di Michael Kors, John D. Idol, ritiene l'acquisizione "un traguardo importante per il nostro gruppo". Secondo Idol "la forza dei marchi Michael Kors e Jimmy Choo e l'acquisizione di Versace ci consentiranno di offrire anni di fatturato e crescita degli utili". Idol dichiara ancora che "lo stile iconico di Donatella è il cuore del design estetico di Versace. Lei continuerà a guidare la visione creativa dell'azienda. Sono entusiasta di avere l'opportunità di lavorare con Donatella sul prossimo capitolo di crescita di Versace". Tra le iniziative strategiche indicate da Michael Kors per Versace, ci sono l'aumento della rete del commercio al dettaglio da circa 200 a 300 negozi, accelerare lo sviluppo dell'e-commerce, migliorare il marketing sullo slancio del portato simbolico della maison italiana nel campo de lusso. Inoltre, Versace porterà il business degli accessori per uomo e donna e le calzature dal 35% al 60% dei ricavi. In generale, Michael Kors vede a livello consolidato la possibilità di raggiungere gli 8 miliardi di dolladi di fatturato a lungo termine. Il portafoglio dopo l'operazione risulterà così diversificato: 57% Americhe, 24% Europa e 19% Asia.2018

