Versace in vendita, accordo con Michael Kors

Un altro pezzo pregiato del Made in Italy sta per finire in mani stranieri. Questa volta tocca al marchio Versace, praticamente già venduto per circa 1 miliardo di dollari a Michael Kors che due anni fa ha già acquistato Jimmy Choo. La storica maison di moda oggi appartiene per l'80% alla famiglia Versace, per il 20 al fondo Blackstone. Donatella Versace e la figlia Allegra dovrebbero mantenere una parte del pacchetto azionario. L'aggiunta di Versace ai brand di Kors si adatterebbe perfettamente alla spinta a intensificare l'attenzione al lusso di fascia alta. All'epoca dell'accordo per Choo, l'ad di Kors Idol aveva dichiarato: "Stiamo creando un gruppo globale di moda di lusso. Il nostro obiettivo è il mondo dei beni di lusso e dei leader del settore".