Usa, Trump: Ue e Cina tagliano tassi, Fed invece non fa nulla

di lal

Milano, 29 lug. (LaPresse) - "L'Unione europea e la Cina abbasseranno ulteriormente i tassi di interesse e pomperanno denaro nei loro sistemi, rendendo molto più facile per la loro industria vendere prodotti. Nel frattempo, e con un'inflazione molto bassa, la nostra Fed non fa nulla - e probabilmente farà molto poco al confronto. Molto male!". Così in un tweet il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Mercoledì è atteso l'esito della due giorni della Banca centrale Usa, che potrebbe decidere per un taglio dei tassi.

