Usa, Trump: Fed non sa quello che fa, deve abbassare tassi

di lal

Washington (Usa), 5 lug. (LaPresse/AFP) - La Fed "non sa quello che sta facendo" e dovrebbe abbassare i tassi di interesse. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lanciando dopo i dati sul lavoro un ennesimo attacco alla Federal Reserve che non farebbe abbastanza per stimolare l'economia Usa.

