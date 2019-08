Usa, Trump conferma: Dazi a Cina in vigore da domani

di lrs

Washington (Usa), 31 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che ulteriori dazi del 15% su miliardi di dollari di beni cinesi entreranno in vigore domenica.

Rispondendo ai giornalisti sulla possibilità che vengano rimandati a una data successiva, l'inquilino della Casa Bianca ha risposto: "Sono convalidati".

Queste tariffe doganali aggiuntive del 15% coprono parte del valore di 300 miliardi di dollari di beni importati dal gigante asiatico che sono stati precedentemente risparmiati. E entreranno in vigore alle 06.01 ora italiana. I prodotti in questione coprono una gamma molto ampia di prodotti, in particolare nei settori alimentare, tessile e del mobile.

