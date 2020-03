Usa, Powell: Decisioni Fed prive di considerazioni politiche

di lal

Washington (Usa), 3 mar. (LaPresse) - "È importante che le persone comprendano che le nostre decisioni sono prive di considerazioni politiche". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, in conferenza stampa dopo la decisione della Banca centrale Usa di tagliare i tassi di interesse di mezzo punto, a una domanda sulle recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump. "Abbiamo in corso colloqui con altre Banche centrali", aggiunge Powell, che ha annunciato il taglio del costo del denaro in scia all'emergenza coronavirus.

