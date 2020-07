Usa, Powell: Calo Pil II trimestre sarà più grande mai registrato

di fct

Milano, 29 lug. (LaPresse) - Nonostante l'economia Usa "abbia registrato un rimbalzo negli ultimi mesi" in seguito all'allentamento del lockdown "la contrazione del Pil del secondo trimestre sarà probabilmente la maggiore mai registrata". Lo ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, in conferenza stampa al termine della riunione del comitato di politica monetaria della banca centrale Usa. "Faremo il possibile per fare in modo che l'economia si rafforzi il più possibile e per limitare danni duraturi", ha aggiunto Powell.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata