Usa, Mnuchin: Non c'è alcun rischio recessione, no impatti da dazi

di lal

Washington (Usa), 9 set. (LaPresse/AFP) - "Non vedo in alcun modo un rischio recessione". Lo afferma il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, aggiungendo che l'economia americana è rimasta illesa dopo oltre un anno di forti conflitti commerciali tra la Cina e l'Europa. "Non abbiamo riscontrato alcun impatto sull'economia americana", ha dichiarato Mnuchin a Fox Business. "Non c'è dubbio - ha proseguito il responsabile del Tesoro Usa - che c'è stato un notevole rallentamento dell'economia mondiale sia in Cina sia in Europa, ma guardando gli Stati Uniti, abbiamo continuato ad essere il punto luminoso".

