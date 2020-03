Usa, Mnuchin: Abbiamo economia più resiliente al mondo

di fct

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "L'economia degli Stati Uniti è la più resiliente al mondo". A dirlo, come riportano diversi media statunitensi, è il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato Mnuchin e altri funzionari per discutere di eventuali azioni economiche da intraprendere per supportare la crisi. Ieri Wall Street in chiusura ha registrato crolli di oltre il 7%

