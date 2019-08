Usa, Huawei Italia e Milan Research Institute nella Entity List

di vsc

Milano, 21 ago. (LaPresse) - Figurano anche Huawei Italia e il Huawei Milan Research Institute tra le 46 controllate di Huawei che gli Stati Uniti hanno aggiunto nei giorni scorsi alla cosiddetta "Entity List", la lista che include le aziende con le quali le imprese statunitensi non possono commerciare in mancanza di una apposita licenza. Le due realtà compaiono nel documento pubblicato sul sito del Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio Statunitense.

