Usa, Congresso avvia indagine antitrust su colossi Silicon Valley

di lal

San Francisco (California, Usa), 4 giu. (LaPresse/AFP) - La commissione Giustizia della Camera statunitense, composta da membri bipartisan, ha annunciato l'apertura di un'indagine sulla "concorrenza nel mercato digitale" che interesserà i big della Silicon Valley, affermando che "un piccolo numero di piattaforme dominanti e non regolamentate ha un potere straordinario nel commercio, nella comunicazione e nelle informazioni online". Si tratta di un'indagine senza precedenti contro i colossi tech Usa. Secondo David Cicilline, membro della commissione, "la crescita del potere monopolistico in tutta la nostra economia è una delle sfide economiche e politiche più urgenti al momento". In precedenza, il Wall Street Journal ha scritto che la Federal Trade Commission (Ftc) degli Stati Uniti, che ha indagato sulla privacy e sulle pratiche di gestione dei dati degli utenti di Facebook per un anno, sta valutando di estendere l'inchiesta a problemi antitrust. Ancora il Wsj ha riportato che Ftc e Ministero della Giustizia, che condividono il ruolo di autorità garante della Concorrenza negli Stati Uniti, starebbero progettando di dividersi i compiti: il faro su Facebook sarebbe acceso dalla Ftc, menstre su Google si concentrerebbe il Ministero.

