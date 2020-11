Usa 2020, Powell (Fed) a vincitore: Continuare supporto a economia

di fct

Milano, 5 nov. (LaPresse) - Dal presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell 'no comment' sulle presidenziali. Solo un appunto, in conferenza stampa: "Penso sia tempo di fare un passo indietro e lasciare che le istituzioni facciano il proprio lavoro". Poi un appello a chiunque sarà il vincitore: "E' importante continuare a supportare l'economia in questi tempi difficili".

