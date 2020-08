Unipol, Cimbri: Appena possibile distribuiremo dividendi 2019-20

di fct

Milano, 7 ago. (LaPresse) - I dividendi del 2019 restano accantonati nella società, cosi come i dividendi del 2020 perché possiamo già dire che abbiamo le condizioni per rispettare i nostri obiettivi. Non appena cesseranno i divieti imposti dai regolatori europei procederemo con la liquidazione agli azionisti dei dividendi". Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, in conference call con gli analisti, dopo aver spiegato i motivi per cui il gruppo è contrario allo 'stop' alla distribuzione delle cedole chiesto dall'Ivass alle compagnie assicurative. "Siamo una compagnia istituzionale - ha continuato Cimbri - non procederemo contro l'indicazione generalizzata mettendo in difficoltà il Regolatore. Ma allo stesso tempo consideriamo questa raccomandazione sbagliata".

