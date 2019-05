Unicredit: Più indipendenza per Fineco, possibile riduzione quota

di lal

Milano, 7 mag. (LaPresse) - Via libera dai consigli di amministrazione di Unicredit e FinecoBank a "una serie di azioni e procedure che dovranno essere realizzate da Unicredit e Fineco, al fine di assicurare a Fineco di poter operare come società pienamente indipendente dal punto di vista regolamentare, di liquidità ed operativo, anche nel caso di potenziale futura uscita dal gruppo Unicredit". Lo annuncia una nota. In particolare, la banca di piazza Gae Aulenti, che precisa che le "azioni concordate consentirebbero a Unicredit di cogliere qualsiasi opportunità di mercato, anche nel breve termine, in relazione alla sua quota in Fineco".

(Segue)

