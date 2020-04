Unicredit, nel I trimestre 900 mln in più rettifiche per coronavirus

Milano, 22 apr. (LaPresse) - Unicredit ha anticipato l'aggiornamento delle assunzioni macro-economiche connesse all'applicazione del calcolo delle rettifiche sui crediti secondo il principio Ifrs9, includendo "gli impatti attesi derivanti dal Covid-19, nonché gli effetti delle azioni annunciate dai governi e dalla Bce". Per questo, spiega l'istituto in una nota, Unicredit nel primo trimestre del 2020 contabilizzerà 900 milioni di euro addizionali di rettifiche su crediti. Il Cost of Risk (CoR) per il primo trimestre è stimato pari a circa 110 punti base, dei quali 80 punti base dovuti all'aggiornamento dello scenario macro economico Ifrs9, e 30 punti base al CoR sottostante. Quest'ultimo "è sensibilmente migliore del target originario di 46 punti base previsto per l'anno", ricorda Unicredit.

(Segue)

