Unicredit: Mustier resta a.d., totalmente focalizzato su piano

di lal

Milano, 24 feb. (LaPresse) - L'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, "resterà alla guida della banca" ed "è totalmente focalizzato sulla piena riuscita" del nuovo piano strategico Team23. Lo si legge in una nota di piazza Gae Aulenti, che smentisce le voci circolate di un passaggio imminente del capo azienda alla guida di Hsbc. "In linea di principio", scrive Unicredit, è "prassi" della banca "non commentare su voci o speculazioni", la quale tuttavia ricorda che il nuovo piano a firma Mustier è stato "appena lanciato".

