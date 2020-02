Unicredit, Mustier: Avanti con riacquisto azioni, no M&A-2-

Milano, 6 feb. (LaPresse) - "Abbiamo eseguito con successo Transform 2019 - ha sottolineato Mustier - e sono davvero fiero di tutto il team, che con il suo duro lavoro e impegno ha reso tutto questo possibile. Abbiamo completato il piano ottenendo risultati robusti, raggiungendo gli obiettivi chiave di Transform 2019 con un utile consolidato sottostante di 4,7 miliardi per l'esercizio 2019". Mustier ha ricordato che "l'utile consolidato sottostante è la base per la nostra proposta di distribuzione del capitale per l'esercizio 2019, che consiste in 1,4 miliardi di dividendi cash e 0,5 miliardi in riacquisto di azioni proprie, soggetto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti e dell'autorità competente".

"Con il successo di Transform 2019 alle spalle - ha proseguito -, possiamo adesso dedicare tutte le nostre energie e i nostri sforzi per conseguire il nostro nuovo piano, Team 23. Mentre Transform 2019 era un piano di ristrutturazione e riassetto del gruppo, Team 23 si focalizza sul rafforzamento e la crescita della nostra base clienti. Noi continueremo attivamente a supportare l'economia reale, servire i nostri clienti, incoraggiare la crescita in tutti i nostri mercati e trasformare il nostro gruppo per continuare a creare valore sostenibile".

"Come One Unicredit ci approcciamo al nuovo piano con lo stesso spirito ed energia che abbiamo avuto per Transform 2019, facendo la 'cosa giusta' e assicurandoci che Unicredit rimanga una banca paneuropea vincente", ha concluso il manager.

