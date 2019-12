Unicredit, in Team 23 ulteriore riduzione 8.000 Fte e 500 filiali

di vsc/mad

Milano, 3 dic. (LaPresse) - Nell'ambito del nuovo piano 'Team 23' i costi totali di Unicredit ammonteranno a 10,2 miliardi di euro con un Cagr del -0,2% dal 2018 al 2023. Lo rende noto l'istituto di credito, segnalando che l'ottimizzazione dei processi, supportata da maggiori investimenti in IT, consentirà risparmi lordi in Europa occidentale per 1 miliardo, pari al 12% della base di costo 2018. I risparmi saranno in parte ottenuti attraverso la riduzione ulteriore di circa 8.000 Fte (full time equivalent) nell'arco di piano, mentre l'ottimizzazione della rete di filiali vedrà ulteriori chiusure di circa 500 unità a livello di gruppo tra il 2019 e il 2023.

