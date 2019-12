Unicredit, in piano ricavi a 19,3 mld e utile netto adj 5 mld a 2023

di vsc/mad

Milano, 3 dic. (LaPresse) - Il nuovo piano 'Team 23' di Unicredit prevede, malgrado il contesto di tassi d'interesse negativi, ricavi per 19,3 miliardi nel 2023, con un Cagr del +0,8% dal 2018 al 2023. In Europa occidentale, i ricavi sono previsti in crescita con un Cagr del +0,5%, mentre nell'Europa orientale dovrebbero crescere con un Cagr del +2% nello stesso periodo. 'Team 23' prevede inoltre di produrre utili sostenibili con un Rote pari o superiora all'8% per l'intero periodo di piano. L'utile netto sossostante si attesterà quindi a 4,3 miliardi di euro nel 2020 per salire a 5 miliardi nel 2023 sulla base di un'aliquota fiscale sottostante compresa tra il 18% e il 20% lungo l'arco di piano. Lo annuncia l'istituto di credito.

