Unicredit, guidance ricavi 2019 scende a 18,7 miliardi

di vsc

Milano, 7 ago. (LaPresse) - In ragione dell'attuale contesto, che vede i tassi di interesse più bassi per un periodo più lungo di quello previsto, Unicredit ha abbassato la guidance sui ricavi dell'esercizio 22019 da 19 a 18,7 miliardi di euro. Confermati invece gli altri obiettivi di fine anno, tra cui un RoTe di Gruppo superiore al 9 per cento e un utile netto rettificato di 4,7 miliardi di euro, al quale si applicherà il pagamento in contanti dei dividendi del 30%. Lo rende noto l'istituto di credito presentando i propri risultati semestrali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata