Unicredit, colpo grosso in Cina: dipendente sottrae 15 milioni di dollari ai clienti

L'uomo avrebbe usato password condivise per accedere ai conti, ma avrebbe sfruttato anche una serie di lacune nel sistema di sicurezza

Un dipendente di Unicredit in Cina ha sottratto circa 100 milioni di yuan - pari a 15 milioni di dollari - ai clienti nel corso di tre anni. Lo riporta Bloomberg sul proprio sito. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti cinesi, avrebbe usato password condivise per accedere ai conti e per movimentare le somme, ma avrebbe sfruttato anche una serie di lacune nel sistema di sicurezza.

Lo scandalo riporta in primo piano il tema della sicurezza dei clienti delle banche e su questo sarà chiamata ad esprimersi la China banking and insurance regolatory commission, l'autorità che vigila sul settore, che ha comunque già annunciato che imporrà una sanzione nei prossimi mesi alla banca italiana.

