UniCredit, Cesare Bisoni nominato presidente

di lrs

Milano, 20 set. (LaPresse) - UniCredit rende noto che in data odierna Cesare Bisoni è stato nominato presidente e che rimarrà in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione nell'aprile 2021. "Voglio ringraziare il Cda per la fiducia che mi ha accordato in un momento difficile, particolarmente dopo la scomparsa di Fabrizio Saccomanni", ha commentato Bisoni. "Sono molto onorato per la nomina a presidente e tutto il mio impegno sarà quello di continuare nel percorso di rafforzamento di questa grande banca. Poiché non è nei miei programmi far parte del Consiglio oltre questo mandato, assicurerò piena continuità lavorando con il Comitato corporate governance, nomination and sustainability, e con il Consiglio di amministrazione, nel corso del 2020, al piano di successione del presidente per garantire un ordinato passaggio al prossimo consiglio", ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata