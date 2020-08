Ultimatum Enac a Ryanair: "Rispetto norme anti Covid o stop voli"

Ryanair non starebbe rispettando tutte le norme anti Covid a bordo degli aerei, in particolare la distanza tra i passeggeri. Ed è per questo motivo che Enac lancia un vero e proprio ultimatum alla compagnia, contenuto in una lettera che l'Ente ha inviato nei giorni scorsi alla low-cost irlandese: se le violazioni proseguiranno si arriverà prima al ripristino dello riempimento dei velivoli al 50% e successivamente allo stop dei voli. Enac ricorda infatti che le "misure che prevedono sugli aerei sia l'obbligo della mascherina, sia il distanziamento sono disposizioni di carattere sanitario, e non aeronautico, che devono essere fatte rispettare dagli stessi operatori". In assenza di ciò scatteranno sanzioni.

