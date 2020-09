Ue, von der Leyen: Sure pienamente operativo, soldi presto disponibili

di fct

Milano, 22 set. (LaPresse) - "Oggi facciamo un grande passo per salvare posti di lavoro in Europa: Sure, il nostro strumento per sostenere l'occupazione" nell'immediato, "è ora pienamente operativo". E' quanto scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ricordando che "16 Stati membri hanno già presentato domanda di sostegno e il denaro dovrebbe essere presto disponibile. Insieme, possiamo ottenere così tanto per i nostri cittadini".

