Ue: record di Iva non riscossa in Italia, persi 33 mld euro

Italia da record per Iva non riscossa. Secondo uno studio pubblicato dalla Commissione europea nel 2017 il Bel Paese ha perso 33,5 miliardi di euro, a causa di frodi, evasione ed elusione fiscale, insolvenze, bancarotte ed errori di calcolo. In termini assoluti è il divario maggiore registrato a livello europeo tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscossa. In tutto, i paesi dell'UE hanno perso 137 miliardi di euro di entrate. "Gli Stati membri non possono permettersi di stare a guardare mentre miliardi di euro vanno persi", ha spiegato l Commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici che sollecita riforme. In termini percentuali, il record spetta alla Romania, con una perdita del 36 % delle entrate davanti a Grecia e Lituania.