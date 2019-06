Ue pronta ad aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia: ecco come funziona

di Margherita Sforza

L'Italia rischia una procedura di infrazione per debito eccessivo. Secondo le previsioni di Bruxelles i conti italiani non miglioreranno né nel 2019 né nel 2020 con un debito pubblico che schizzerà al 135% del Pil. Dati che secondo la Commissione Ue giustificano l'apertura della procedura per debito eccessivo nel 2018, che fino ad ora non è mai stata avviata contro nessuno stato membro e si basa sul patto di stabilità e crescita. Attraverso questo meccanismo (art. 126 del trattato) viene chiesto allo stato membro che ha violato le regole europee di adottare un piano correttivo seguendo delle scadenze. In ultima istanza possono essere applicate delle sanzioni.

I CRITERI - Il disavanzo di bilancio non deve superare il 3% del PIL e il debito pubblico non deve superare il 60% del PIL. Un braccio "preventivo" del patto assicura che la politica fiscale dei paesi Ue sia condotta in modo sostenibile. Un braccio "correttivo" stabilisce le azioni da adottare nel caso in cui il loro debito pubblico o disavanzo di bilancio sia eccessivo.

Il RUOLO DELLA COMMISSIONE - Ad aprile di ogni anno gli stati europei devono presentare alla Commissione i loro obiettivi di bilancio a medio termine e come intendono raggiungerli. Se i criteri del patto di stabilità non vengono rispettati, la Commissione può preparare una relazione dettagliata sui conti pubblici tenendo conto dei "fattori rilevanti" presentanti dagli stati membri.

IL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO - Qualora la Commissione europea ritenga che l'apertura di una procedura di infrazione sia giustificata, il Comitato economico e finanziario, formato dai direttori generali del Tesoro e delle Banche centrali nazionali, deve fornire un'opinione entro quindici giorni. Questo parere servirà alla Commissione per formalizzare la richiesta di apertura della di procedura di infrazione e preparare le raccomandazioni che il paese in violazione deve seguire per rientrare in carreggiata.

ECOFIN - L'ultima parola spetta i ministri delle finanze europei (Ecofin) che a maggioranza qualificata devo decidere se far partire o meno la procedura, approvando anche le raccomandazioni della Commissione per la correzione dei conti. La prima riunione utile, in questo caso, è quella del 9 luglio.

SCADENZE - Nella procedura per debito eccessivo non vengono fissati limiti temporali precisi, a differenza della procedura per deficit eccessivo dove si ha un massimo di due anni, ma restano dei target da raggiungere in materia di deficit nominale e deficit strutturale, e di spesa primaria.

MULTE - In ultima istanza se non vengono implementate le raccomandazioni europee, gli stati europei in violazione rischiano la sospensione dei fondi strutturali o di investimento europei e di pagare una multa pari allo 0,2% del PIL.

