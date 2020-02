Ue, Patuanelli: Va rivisto il sistema degli aiuti di Stato

di lrs/lal

Milano, 12 feb. (LaPresse) - "Va rivisto il sistema degli aiuti di Stato, perché non possiamo pensare che il governo possa accompagnare le imprese e non avere gli strumenti per farlo. Vorrei rivedere i meccanismi degli aiuti di Stato, perché ho l'impressione che in Europa quello che facciamo noi non va mai bene, quello che fanno gli altri va bene". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nella sede di Assolombarda, a Milano, durante l'incontro con il presidente Carlo Bonomi.

