Ue: Ora piena conformità a Wto su Airbus, Usa tolgano dazi o reagiremo

di scp

Torino, 24 lug. (LaPresse) - L'Unione europea e gli Stati membri interessati (Francia, Spagna e Germania) "sono pienamente conformi alle decisioni dell'Organizzazione mondiale del commercio sul caso Airbus. Questo elimina qualsiasi motivo per cui gli Stati Uniti mantengano le loro contromisure sulle esportazioni dell'Ue e costituisce un valido motivo per una rapida risoluzione della lunga controversia". "Se gli Stati Uniti scelgono di mantenere i propri dazi sulle esportazioni europee per un valore di 7,5 miliardi di dollari o decidono di aumentare le tariffe o applicarle a nuovi prodotti - aggiunge la Commissione -, l'Unione europea agirà per esercitare i propri diritti di sanzione, sulla base delle autorizzazioni in materia del Wto, non appena il livello delle contromisure è stabilito dall'Organizzazione mondiale del commercio nel caso Boeing".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata