Ue, ok Europarlamento a target riduzione emissioni del 55%

di lal

Milano, 15 gen. (LaPresse) - Luce verde dell'Europarlamento al cosiddetto 'Green Deal', il piano presentato a dicembre dalla Commissione Ue per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, con una riduzione delle emissioni di carbonio portata al 55% dal 40% previsto in precedenza dai target. Come scrive il sito di Euobserver, la risoluzione è stata approvata dagli europarlamentari con 482 voti a favore, 136 contrari e 95 astenuti. Ieri la Commissione Ue ha annunciato mille miliardi nei prossimi 10 per spingere la 'rivoluzione verde' in Europa e dare una svolta sul clima

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata