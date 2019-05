Ue, Moscovici: Valuteremo da giugno se aprire procedura su Italia

di msr/lal

Bruxelles (Belgio), 7 mag. (LaPresse) - "La Commissione Ue comincerà a valutare la conformità di ogni Paese al patto di stabilità a giugno". Lo afferma il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, a chi gli chiede come potrà Bruxelles non aprire una procedura di infrazione sull'Italia visto il deterioramento dei conti indicato nelle previsioni di primavera. "Terremo conto delle misure di riforme annunciate ad aprile dal governo italiano e delle performance economiche dell'anno scorso" aggiunge il commissario, rispondendo a chi gli chiede se Roma potrà evitare la procedura per debito eccessivo.

