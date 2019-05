Ue, Moscovici: Con l'Italia non prediligo la via delle sanzioni

di lal

Milano, 28 mag. (LaPresse) - "Ho in programma uno scambio di vedute con il governo italiano su misure aggiuntive che potrebbero essere necessarie perché sia conforme alle regole". Così il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, a una conferenza nei pressi di Lisbona, come riporta il sito di Bloomberg. "È molto probabile che avremo uno scambio di lettere" con Roma, prosegue Moscovici, precisando tuttavia: "Non prediligo le sanzioni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata