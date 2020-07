Ue, Lagarde: Necessarie velocità, flessibilità e grandi misure

di fct

Milano, 16 lug. (LaPresse) - "Come ho già detto ai miei colleghi dell'Eurogruppo, bisogna essere veloci, flessibili, ma anche estesi" nelle misure adottate in risposta al coronavirus. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa al termine della riunione di politica monetaria.

