Ue, Oettinger: "Se numeri italiani verranno confermati, via alla procedura d'infrazione"

Il commissario al Bilancio: "L'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'Eurozona"

"Se i numeri italiani verranno confermati, non potremmo sottrarci alla procedura d'infrazione". A dirlo il commissario europeo al Bilancio Günther Oettinger, intervistato dall'emittente televisiva tedesca 'n-tv'. "L'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'Eurozona", ha aggiunto.

Oggi la Commissione Ue dovrà rispondere alla lettera inviata dal ministro Tria a Bruxelles, prendendo atto che il governo non ha rispettato gli impegni presi sulla riduzione del debito pubblico e che ci sono le condizioni per aprire appunto la procedura d'infrazione. A maggio del 2018 Bruxelles aveva chiesto un aggiustamento del saldo strutturale dello 0,3% e invece c'è stato un peggioramento dello 0,1%. Nel 2019 era stato concordato un aggiustamento dello 0,6% e invece c'è stato un peggioramento dello 0,2%. Con un tasso di crescita inesistente e investimenti stagnanti, la fiducia delle istituzioni europee nell'economia italiana è ormai ad un punto di non ritorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata