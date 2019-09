Ue, Gualtieri: Italia torna a essere protagonista in Europa

di lal

Milano, 13 set. (LaPresse) - "Oggi presenteremo il programma del nuovo governo, come illustrato dal presidente Conte in Parlamento e poi parteciperemo attivamente alla discussione sui tanti temi che sono in agenda, perché noi pensiamo che uno dei segni di questo governo sia che l'Italia torna a essere protagonista in Europa". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, arrivando al suo primo Eurogruppo, che si tiene a Helsinki. L'Italia, spiega Gualtieri, è tornata "a svolgere il ruolo che le spetta come grande Paese fondatore, ha delle idee e imposta la sua visione dell'Europa come un concorso a migliorare e a cambiare per rendere l'Europa in grado di affrontare le sfide del nostro mondo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata