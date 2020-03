Ue, Gentiloni: Saremo solidali di fronte richieste governi

di lal

Milano, 2 mar. (LaPresse) - "Le nostre regole incorporano molti elementi che prevedono la possibilità di tenere conto del cambiamento della situazione economica, inclusa la possibilità per i governi di rispondere a eventi eccezionali, e valuteremo le richieste dei governi su queste basi, ovviamente con spirito di solidarietà e comprensioni in questi tempi non ordinari". Lo afferma il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, commentando la crisi dovuta al coronavirus. "Molti spillover fuori dalla Cina - prosegue Gentiloni - sono aumentati negli ultimi dieci giorni, cambiando il quadro. Sono stati toccati settori come turismo, trasporti e automotive, ma in generale sono le catene di approvvigionamento a essere in discussione e il tonfo delle importazioni dalla Cina sta avendo conseguenze a livello di mercato globale". "Vediamo il materializzarsi dei rischi al ribasso - continua il commissario, che si dice pronto a intervenire -. Il fatto che sia ancora troppo presto per misurare l'impatto non significa che bisogna minimizzarlo. Io penso che l'idea di un rimbalzo dell'economia molto veloce non sia possibile".

