Ue, Gentiloni: Non sarà facile discussione fondo garanzia banche

di lal

Milano, 5 dic. (LaPresse) - Sull'Edis, il fondo di garanzia sui depositi bancari che è considerato l'ultimo pilastro dell'Unione bancaria europea, "siamo all'inizio, ed è rilevante il fatto che questa porta che sembrava chiusa un paio di anni fa ora sia stata riaperta: il processo non sarà facile, la discussione di ieri ha mostrato chiaramente le differenze tra i Paesi". Lo afferma il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo in conferenza stampa a Bruxelles dopo l'Eurogruppo. Tuttavia, sottolinea il commissario alla sua prima riunione con i 19 ministri delle Finanze dell'eurozona, "l'inizio della discussione c'è stata, e abbiamo la possibilità di prenderci l'impegno di avere il fondo nei prossimi cinque anni, che sembrano un tempo lungo, ma in realtà è un lasso di tempo sfidante".

