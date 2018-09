Ue, Draghi: Risposta a sfide da crescita in rispetto valori comuni

di sgl

Milano, 19 set. (LaPresse) - Le priorità di oggi per l'Europa "includono la sicurezza personale ed economica; affrontare la disoccupazione giovanile; il rafforzamento dei modelli sociali in modo da curare meglio gli ammalati, gli anziani e i disoccupati" e la risposta a queste sfide, "come trent'anni fa, sta nel ripristino della crescita e nel rispetto dei valori comuni europei". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in una conferenza a Berlino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata