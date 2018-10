Ue, Draghi: Patto Stabilità importante per Paesi ad alto debito

di vsc

Milano, 12 ott. (LaPresse) - "L'attuazione delle riforme strutturali deve essere sostanzialmente rafforzata", lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, nel corso del suo intervento al meeting della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale in corso a Bali. "L'ampia espansione in corso invita anche alla ricostruzione di buffer fiscali", ha proseguito Draghi, sottolineando che "questo è particolarmente importante nei paesi dove il debito pubblico alto e per i quali la piena aderenza al patto di Stabilità e crescita è critica per la salvaguardia di solide posizioni fiscali".

