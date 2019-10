Ue, Draghi: Condividere sovranità è un modo di riguadagnarla

di vsc

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "In un mondo globalizzato, condividere la sovranità è un modo per riguadagnarla". Lo ha affermato Mario Draghi alla sua cerimonia di addio alla presidenza della Bce. Draghi si è detto "ottimista" riguardo al proseguimento dell'integrazione europea, perché "in definitiva è l'interesse personale delle singole nazioni che definisce il nostro percorso futuro verso una sovranità europea".

