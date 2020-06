Ue, dopo Spagna e Irlanda anche Lussemburgo vuole presidenza Eurogruppo

di fct

Milano, 25 giu. (LaPresse) - Dopo i ministri dell'Economia spagnolo e irlandese, terzo candidato per la presidenza dell'Eurogruppo: si tratta del ministro lussemburghese Pierre Gramegna. Su Twitter Gramegna scrive: "Pronto a candidarmi per la presidenza dell'Eurogruppo. Le importanti sfide di oggi richiedono consenso e compromesso tra tutti i membri dell'Eurozona - piccoli o grandi, da nord a sud e da est a ovest dell'Unione Europea. Userò la mia esperienza di 6 anni, tutta la mia energia e diplomazia per questo compito".

