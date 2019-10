Ue, Dombrovskis: Discutere semplificazione regole Patto di Stabilità

di vsc

Milano, 8 ott. (LaPresse) - Le regole di bilancio del Patto di stabilità "sono diventate oramai troppo complesse". Lo ha affermato in audizione al Parlamento europeo il vicepresidente designato della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. "Dovremo discutere in maniera approfondita per cercare di capire se si prossa formare un consenso ampio per modificare queste regole", ha spiegato nel suo discorso d'apertura.

