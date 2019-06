Ue, Conte: "Da Cdm documento per dimostrare che nostre stime sono positive"

"Questa sera abbiamo in animo con il ministro Tria una bozza di- aggiustamento in modo da certificare il monitoraggio positivo dei conti pubblici, del quadro di finanza e in modo da avere un ulteriore documento ufficiale da portare ai nostri interlocutori in modo da dimostrare che abbiamo le nostre previsioni e stime ad avere il sopravvento rispetto ad altre stime che non corrispondono ai reali flussi di cassa". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando in Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno.