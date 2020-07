Ue, Centeno: Sicuro di lasciare l'Eurogruppo in buone mani

di fct

Milano, 9 lug. (LaPresse) - "Sono sicuro di lasciare l'Eurogruppo in buone mani". Lo ha detto il presidente uscente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, in un videomessaggio diffuso prima della riunione dei Ministri delle Finanze Ue. "Abbiamo tre eccellenti candidati - ha aggiunto -, che hanno raccolto il sostegno dei loro colleghi. Questa corsa serrata e questo livello di applicazione mostrano che l'Eurogruppo è più importante e influente che mai. Gli ultimi due anni hanno mostrato che l'Eurogruppo può guidare non solo l'eurozona, ma anche l'intera Unione europea nel renderla più unita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata