Ue approva schema Italia aiuti 6,2 mld a piccole imprese e autonomi

Milano, 8 lug. (LaPresse) - La Commissione europea ha approvato lo schema italiano da 6,2 miliardi di euro a sostegno delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia di coronavirus. Il regime italiano, spiega una nota dell'esecutivo Ue, è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Secondo lo schema italiano il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette e sarà aperto a imprese e lavoratori di tutti i settori, ad eccezione di quello finanziario e dell'amministrazione pubblica. L'importo della sovvenzione individuale sarà calcolato come percentuale della differenza tra il fatturato registrato dai beneficiari ammissibili nell'aprile 2020 e quello registrato nell'aprile 2019, per un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per le imprese.

