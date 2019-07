Ue, Antitrust: Essenziale ricostruire consenso su mercato unico

di abf/vsc

Roma, 2 lug. (LaPresse) - "Quel fondamentale processo che in Europa ha portato all'instaurazione di un mercato interno senza barriere tra gli Stati membri e basato sulla libera circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi ha perso slancio e spinta propulsiva". Così il presidente Antitrust Roberto Rustichelli, durante la presentazione della relazione annuale dell'Authority. "Di fronte a valori e obiettivi fino a ieri celebrati come vessilli di prosperità e benessere, emergono dubbi e incertezza. Il rischio non secondario è che tutto ciò venga vissuto come un tradimento e come il frantumarsi di una promessa, innescando pericolose spirali protezionistiche - ha aggiunto - E' essenziale ricostruire il consenso intorno al mercato unico".

