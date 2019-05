Ue abbassa Pil eurozona a +1,2% nel 2019 e +1,5% nel 2020

di lal/msr

Bruxelles (Belgio), 7 mag. (LaPresse) - La crescita dell'eurozona "continua a un ritmo più moderato" con il Pil che dovrebbe aumentare del +1,2% nel 2019, dopo il +1,9% dello scorso anno, e del +1,5% nel 2020. Lo si legge nelle previsioni di primavera della Commissione Ue, che precisa comunque come quest'anno sarà il settimo di fila di espansione per l'Ue, con tutti gli Stati membri attesi in positivo. A fine febbraio la Commissione stimava un Pil della zona euro in aumento del +1,3% nel 2019 e del +1,6% nel 2020. Bruxelles sostiene che "mentre le incertezze globali continuano a pesare, le dinamiche interne sono destinate a sostenere l'economia europea" e "la crescita dovrebbe riprendere slancio l'anno prossimo".

