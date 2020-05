Ubi, utile primi 3 mesi sale del 12,2% a 93,6 mln nonostante Covid

di fct

Milano, 8 mag. (LaPresse) - Ubi Banca chiude il primo trimestre con un utile netto di 93,6 milioni, in crescita del 12,2% rispetto agli 83,4 milioni dei primi tre mesi dello scorso anno. È quanto riferisce l'istituto in una nota. Il risultato è stato raggiunto "nonostante significative rettifiche analitiche aggiuntive effettuate in modo mirato sulle inadempienze probabili nei settori maggiormente colpiti dalla crisi Covid19".

