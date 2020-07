Ubi: Sempre soddisfatte richieste Consob durante Opas

di fct

Milano, 28 lug. (LaPresse) - Ubi Banca ha sempre agito "in coerenza con le richieste" della Consob, "rispettando tempestivamente quanto da essa raccomandato". E' quanto precisa in una nota l'istituto bergamasco in seguito al provvedimento con cui la Consob ha prorogato di due giorni il periodo di adesione all'Opas lanciata da Intesa Sanpaolo.

